De Zerbi : Ça va exploser à l’OM, il tire la sonnette d’alarme !

Axel Cornic

Si la victoire à Auxerre (0-1) a permis à l’Olympique de Marseille de se relancer en Ligue 1, la pression est toujours plus forte sur Roberto De Zerbi. La communication de l’entraineur marseillais commence en effet à faire grincer des dents, avec le match de ce samedi face à Brest qui est donc attendu par ses détracteurs.

Après un mois de septembre magnifique, l’OM est retombé dans ses travers, en Ligue des Champions comme en Ligue 1. Evidemment, les critiques n’ont pas tardé et elles sont nombreuses à viser Roberto De Zerbi, dont le jeu de possession audacieux se fait toujours attendre à Marseille.

Le retour de la crise à Marseille ? Le travail et la communication de l‘entraineur de l’OM est ainsi au centre de tous les débats et pour certains, la pression pourrait bien commencer à devenir trop forte pour lui. « Le contenu est important à Marseille et les réactions sont exacerbées » a estimé Frédéric Weis, sur RMC.