Coup dur pour un joueur de l'OM, il raconte

Jean de Teyssière

Le 13 novembre 2022 est un jour terrible pour Amine Harit. Sélectionné avec l'équipe nationale du Maroc pour participer à la Coupe du monde au Qatar une semaine plus tard, l'international marocain se blesse gravement et subi une rupture du ligament croisé. Il dit alors adieu au Mondial et raconte moins d'un an plus tard cette terrible désillusion, aux côtés du docteur de l'OM.

L'OM va sortir un documentaire sur la rééducation d'Amine Harit. Victime d'une rupture du ligament croisé du genou lors du choc face à Monaco une semaine avant le début de la Coupe du monde, l'international marocain n'avait donc pas pu y participer et a regardé l'exceptionnel parcours de sa sélection de sa télé. Ce dimanche, à 24h de la sortie de ce documentaire, le club phocéen a publié un léger teaser.

«J'ai vite compris que c'était mort pour la Coupe du monde»

Interviewé par le club de l'OM, l'attaquant marocain Amine Harit raconte le moment où il a demandé au médecin du club s'il devait renoncer à disputer la Coupe du monde : « J'ai cette question un peu bête où je demande au docteur si c'est mort pour la Coupe du monde. Il n'a pas voulu me le dire directement mais j'ai vite compris que c'était mort. »

OM : Une excellente nouvelle tombe pour Gattuso https://t.co/TAdAbWnQc0 pic.twitter.com/iQp44qIWct — le10sport (@le10sport) October 15, 2023

«Je pense qu'au fond, il avait déjà la réponse lui-même»