Coup dur pour l’OM, les coupables désignés

Benjamin Labrousse

Ce vendredi, l’OM a été tenu en échec à la Beaujoire face au FC Nantes (1-1). Malgré des Canaris rapidement réduits à 10, le club phocéen n’a pas réussi à faire la différence, et Marseille connaît donc un nouveau coup d’arrêt face à un adversaire du bas de tableau. Selon l’ancien joueur Fabien Laurenti, tout le monde est responsable de cet échec.

L’OM serait-il déjà mal en point ? Malgré deux succès à domicile cette saison (face à Reims et Brest), le club marseillais n’y arrive pas pour le moment à l’extérieur. Si les déplacements étaient la grande force de l’OM d’Igor Tudor, celui de Marcelino vient de concéder deux matchs nuls en deux matchs.

Surprise, il veut finir sa carrière à l'OM https://t.co/RhAsv3HpmH pic.twitter.com/jo7mji9XIc — le10sport (@le10sport) September 2, 2023

L’OM a du mal en ce début de saison

Face à Metz (2-2) et sur la pelouse de Nantes ce vendredi (1-1), le club phocéen n’a pas réussi à s’imposer. Avec une expulsion nantaise en première période, l’OM avait pourtant l’occasion de repartir de la Beaujoire avec les trois points. Après l’élimination précoce en barrages de la Ligue des Champions, Marseille n’arrive toujours pas à décoller au classement de Ligue 1.

«Marcelino a ses responsabilités tout comme les joueurs»