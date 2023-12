Coup de théâtre, il relance le feuilleton sur la vente de l’OM

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Questionné à de nombreuses reprises sur son avenir à la tête de l'OM, Frank McCourt a toujours affirmé qu'il comptait rester en place Mais pour certains journalistes, le dirigeant américain dit faux. Pour Thibaud Vézirian, le silence du responsable ne veut rien dire. Pour preuve, des discussions seraient en cours avec plusieurs investisseurs saoudiens.

Attendu ce jeudi en conférence de presse, Pablo Longoria a évoqué plusieurs sujets, mais pas celui de la vente de l'OM. Le dirigeant s'est contenté de dire que les finances étaient bonnes, sans apporter plus de détails. De quoi remettre en cause les rumeurs sur une prétendue vente du club ? Propriétaire de l'OM depuis 2016, Frank McCourt dément formellement ces informations, et ce depuis plusieurs années. Mais pour Thibaud Vézirian, ce n'est que de l'intox.

Vente OM : Pablo Longoria annonce une bonne nouvelle https://t.co/lq9433wAYw pic.twitter.com/UVxW30CEi2 — le10sport (@le10sport) December 21, 2023

« Tout ce qui n’est pas rendu public n’existe pas »

« Pourquoi l’OM n’annonce pas que le club est en vente, comme ce fut le cas quand la famille Louis-Dreyfus a vendu ? 90 % des clubs en France sont en vente et ne le disent pas officiellement. Il n’y a pas besoin car tout se passe en coulisses et il n’y a aucun souci là-dessus. A une semaine de la vente à McCourt, Margarita Louis-Dreyfus démentait encore. Une semaine avant la vente de Nice à Ratcliffe, l’OGCN disait qu’il n’y avait rien du tout. C’est la base dans les affaires, tout ce qui n’est pas rendu public n’existe pas. Cela fait quatre ans qu’on parle de celle de Manchester United, l’AS Saint-Etienne ça fait six ans » a-t-il confié sur Twitch.

Les raisons d'un tel silence