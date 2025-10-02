Coup de génie à l'OM, De Zerbi dévoile son secret !

Amadou Diawara

Ce mardi soir, l'OM a surclassé l'Ajax au Vélodrome. En effet, la bande à Mason Greenwood s'est imposée 4-0 lors de la deuxième journée de la phase régulière en Ligue des Champions. Interrogé après le coup de sifflet final de la rencontre, Roberto De Zerbi s'est livré sur son coup tactique face à John Heitinga, le coach des Lanciers.

Pour le compte de la deuxième journée de la saison régulière en Ligue des Champions, l'OM a reçu l'Ajax au Vélodrome. Contre toute attente, les hommes de Roberto De Zerbi ont écrasé les Lanciers, l'emportant 4-0. Pourtant, plusieurs cadres de l'OM étaient sur le banc des remplaçants au coup d'envoi, notamment Leonardo Balerdi et Pierre-Emile Højbjerg.

«Quand j'ai vu que Weghorst n'était pas là, j'ai tout changé» Présent en conférence de presse d'après-match ce mardi soir, Roberto De Zerbi a expliqué comment il avait déjoué les plans de John Heitinga - l'entraineur de l'Ajax - sur le plan tactique. « Jusqu'à hier (lundi), le plan de jeu était totalement différent. Mais quand j'ai vu que Weghorst n'était pas du déplacement, j'ai tout changé ce (mardi) matin. J'avais vu le match contre Breda samedi et j'avais vu qu'ils avaient fini avec deux attaquants, très haut, en laissant l'espace à l'intérieur. J'ai donc cherché à être agressif », a confié le coach de l'OM, avant d'en rajouter une couche.