Cette star de l’OM a un autre club dans le coeur

Thibault Morlain

Aujourd’hui, Alexis Sanchez est un joueur de l’OM. Libéré de son contrat par l’Inter Milan, le Chilien s’est engagé avec le club phocéen, mais ce n’est pas pour autant qu’il oublie ses précédentes équipes. Ainsi, en ce dimanche 22 janvier, jour d’Arsenal-Manchester United, Sanchez a fait passer un message fort.

A 34 ans, Alexis Sanchez a rejoint l’OM lors du dernier mercato estival. Un nouveau défi pour le Chilien qui a connu les plus beaux clubs européens. Cela vaut notamment pour le FC Barcelone, l’Inter Milan, Arsenal ainsi que Manchester United. D’ailleurs, ce dimanche 22 janvier, Gunners et Red Devils s’affrontent en Premier League et Alexis Sanchez a sa préférence.

« Vous serez toujours dans mon coeur »

Entre Arsenal et Manchester United, Alexis Sanchez penche en faveur des Gunners. En effet, sur Instagram , le joueur de l’OM a posté un très joli message, avouant qu’il n’avait clairement pas oublié son passage du côté de Londres : « Vous vous rappelez de moi… Je ne vous oublierai jamais également. Vous serez toujours dans mon coeur, vous étiez ma première famille en Angleterre et tout le monde a bien pris soin de moi, surtout les fans. Je vous souhaite le meilleur ».

Le calvaire à Manchester United

Resté 4 saisons à Arsenal, Alexis Sanchez a passé un très bon moment avec les Gunners. En revanche, cela a été plus difficile pour lui à Manchester United. Pendant ses deux saisons dans le nord de l’Angleterre, le Chilien a vécu un calvaire qui ne lui a donc clairement pas laissé de bons souvenirs…