Cette recrue de l’OM clash un autre joueur

Hugo Chirossel

Jeudi soir, l’OM a fait une très bonne opération en s’imposant face à l’Ajax Amsterdam en Ligue Europa (4-3). Une rencontre au cours de laquelle Steven Berghuis a été expulsé en raison d’un tacle dangereux sur Joaquin Correa. Le Néerlandais estimait après le match qu’il n’y avait pas faute sur cette action, ce à quoi a répondu l’Argentin sur les réseaux sociaux.

En difficulté en championnat, l’OM est très bien placé en Ligue Europa. Après avoir battu l’Ajax Amsterdam jeudi soir grâce à un triplé de Pierre-Emerick Aubameyang (4-3), les Olympiens joueront la première place de leur poule dans deux semaines sur la pelouse de Brighton, deuxième et qui compte un point de retard. Titulaire au coup d’envoi, Joaquin Correa a été contraint de quitter la pelouse peu après l’heure de jeu après avoir été victime d’un tacle très dangereux de Steven Berghuis.

OM : Riolo se lâche sur Aubameyang et remet une charge ! https://t.co/MKffzLdDPr pic.twitter.com/Z8eAX8H67Y — le10sport (@le10sport) December 1, 2023

Berghuis estime qu’il n’y avait pas faute sur Correa

Le joueur de l’Ajax Amsterdam a finalement été exclu après intervention de l’assistance vidéo, une décision qu’il a contestée après la rencontre. « Je viens de le revoir. Je ne pense pas que ce soit un carton rouge, j'ai même des doutes sur le jaune. Je prends le ballon et je finis par entrer en contact avec lui. Je fais un tacle pour arrêter un ailier, je l'utilise normalement et j'emporte l'autre jambe avec moi. Tout le monde était étonné », a déclaré Steven Berghuis.

«Entre collègues, le respect et les codes de conduite passent avant tout !»