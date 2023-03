«C’est un soir de m***e», l'OM est en plein cauchemar

La rédaction

Ce mercredi soir, l'OM s'est incliné face à Annecy en quart de finale de la Coupe de France à la surprise générale. Interrogé après la rencontre, Pau Lopez a poussé un gros coup de gueule, affirmant que ses coéquipiers et lui ne pouvaient s'en prendre qu'à eux même.

Après avoir sorti le PSG en huitième de finale, l'OM a dû faire face à Annecy en Coupe de France. Et contre toute attente, le club emmené par Igor Tudor s'est incliné à l'issue de la séance des tirs au but face au pensionnaire de Ligue 2. Présent en zone mixte après la défaite de l'OM contre Annecy, Pau Lopez s'est emporté.

«C’est de notre faute»

« On assume ce qu’on a fait. Je félicite Annecy, mais c’est de notre faute. On gagne 1-0 et on prend deux buts en 5 minutes, ce n’est pas normal. C’est une désillusion pour nous après avoir battu Rennes et Paris. On avait la possibilité d’aller en demi-finale de la coupe de France, mais c’est la réalité du foot quand tu ne donnes pas tout sur le terrain. C’est dur pour nous, mais ça l’est aussi pour les supporters. Le Vélodrome était encore une fois incroyable, jusque dans les dernières minutes » , a pesté Pau Lopez, avant d'en rajouter une couche.

«C’est un soir de m***e pour tout le monde»