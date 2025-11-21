C'est officiel, l'OM annonce un renfort !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

De retour après la trêve internationale, l'OM se prépare à un déplacement difficile à Nice ce vendredi soir. Pour l'occasion, Roberto De Zerbi a dévoilé un groupe de 21 joueurs pour ce choc. Un groupe au sein duquel figure Geoffrey Kondogbia qui fait son grand retour après deux mois d'absence. Un vrai renfort pour l'OM.

Ce vendredi soir, l'OM se déplace sur la pelouse de l'OGC Nice dans l'optique de reprendre la tête de la Ligue 1, au moins provisoirement avant le match du PSG samedi contre Le Havre. Pour cette occasion, Roberto De Zerbi a dévoilé son groupe de 21 joueurs, avec un retour important.

Kondogbia de retour dans le groupe de l'OM En effet, après deux mois d'absence, Geoffrey Kondogbia fait son grand retour dans le groupe. Le milieu de terrain revient au meilleur moment puisque dans le même temps, Pierre-Emile Hojbjerg est forfait pour le déplacement à Nice. Il s'agit donc d'un vrai renfort pour l'OM.