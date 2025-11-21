C'est officiel, l'OM annonce un renfort !

De retour après la trêve internationale, l'OM se prépare à un déplacement difficile à Nice ce vendredi soir. Pour l'occasion, Roberto De Zerbi a dévoilé un groupe de 21 joueurs pour ce choc. Un groupe au sein duquel figure Geoffrey Kondogbia qui fait son grand retour après deux mois d'absence. Un vrai renfort pour l'OM.
Ce vendredi soir, l'OM se déplace sur la pelouse de l'OGC Nice dans l'optique de reprendre la tête de la Ligue 1, au moins provisoirement avant le match du PSG samedi contre Le Havre. Pour cette occasion, Roberto De Zerbi a dévoilé son groupe de 21 joueurs, avec un retour important.
Kondogbia de retour dans le groupe de l'OM
En effet, après deux mois d'absence, Geoffrey Kondogbia fait son grand retour dans le groupe. Le milieu de terrain revient au meilleur moment puisque dans le même temps, Pierre-Emile Hojbjerg est forfait pour le déplacement à Nice. Il s'agit donc d'un vrai renfort pour l'OM.
«Je me sens très, très bien
D'ailleurs, Geoffrey Kondogbia était présent en conférence de presse jeudi. L'occasion d'annoncer la couleur pour son retour : « Je me sens bien, aussi bien mentalement que physiquement. On a eu l’occasion de beaucoup travailler pendant cette trêve, autant sur l’aspect tactique que physique, et ça m’a vraiment fait du bien. Je me sens très bien. Après, on sait qu’en tant que joueur, enchaîner les minutes est important pour retrouver sa vitesse de croisière. Mais globalement, je me sens très, très bien ».