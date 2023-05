Cauchemar à l’OM, le vestiaire fait un aveu hallucinant

Benjamin Labrousse

Après avoir mené en première période, l’OM s’est finalement écroulé face au LOSC ce samedi. Après la défaite face à Lens début mai, le club phocéen enchaîne un autre mauvais résultat face à un grand du championnat. Mais pour beaucoup, la 3ème place désormais quasiment assurée pour Marseille ne s’est pas jouée sur ces rencontres. Pour Pau Lopez, l’OM mérite cette place en bas du podium de Ligue 1.

Auteurs d’une bonne première période ce samedi face à Lille, les joueurs de l’OM avaient réussi, grâce à un but de Jonathan Clauss, à rentrer au vestiaire avec un but d’avance. Mais à leur retour, les hommes d’Igor Tudor ont subi, laissant le LOSC revenir à 1-1, puis 2-1 après un but de Jonathan Bamba. À seulement deux journées de la fin de saison, la 2ème place semble désormais hors d’atteinte pour l’OM.

Pour Pau Lopez, l’OM a fait « un cadeau » au LOSC en les laissant revenir

Dans des propos relayés par La Provence , le gardien marseillais Pau Lopez est revenu sur cette défaite. « On a très bien joué en première mi-temps, on a réussi à marquer. Puis on a donné à Lille son premier but. Un petit cadeau. Après, c’est devenu un autre match, ils ont mieux joué que nous, ont eu beaucoup plus d’occasions et l’ont emporté. C’est un peu le même match qu’à Lens avec une bonne première mi-temps et une deuxième pas bonne. C’est difficile dans ces conditions » .

« Peut-être qu’on ne pouvait pas faire plus »