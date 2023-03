Ça clashe avec les stars de l’OM, il raconte tout

Thibault Morlain

Arrivé à l’OM pour prendre la succession de Jorge Sampaoli, Igor Tudor n’a pas connu des débuts très simples en tant qu’entraîneur du club phocéen. En effet, le Croate a été chahuté par les supporters, mais aussi par ses joueurs. Au début de la saison, ça a même clashé entre Tudor et certaines stars comme Matteo Guendouzi et Gerson. Des frictions évoquées ce mercredi par l’entraîneur de l’OM.

Jorge Sampaoli ayant claqué la porte durant l’été, l’OM a dû se trouver un nouvel entraîneur. Pablo Longoria est alors allé chercher Igor Tudor. Si le Croate est aujourd’hui apprécié sur la Canebière, ce n’était pas vraiment le cas à ses débuts. Sifflé par le Vélodrome pour son premier match à Marseille, Tudor a également eu quelques difficultés avec ses nouveaux joueurs en début de saison. Les tensions étaient palpables et ça a même abouti à quelques reprises à des accrochages entre l’entraîneur de l’OM et certains de ses protégés. Le ton serait notamment monté avec Matteo Guendouzi ou encore Gerson.

« Des choses auxquelles je m'attendais un peu »

Aujourd’hui, ces clashs sont de l’histoire ancienne à l’OM. Mais pour L’Equipe , Igor Tudor est revenu sur ces événements. L’entraîneur phocéen a alors confié : « Quand il s'est passé ces petits incidents, qui étaient des choses auxquelles je m'attendais un peu, le président est intervenu et il a été clair face aux joueurs : "Le chemin est celui-là, ceux qui ne sont pas contents peuvent trouver un autre club." À partir de là, la musique a changé. Vous savez, le foot... Tout le monde est là à se demander comment on obtient des résultats, comment on devient un club qui fonctionne ».

« Les bonnes personnes au bon endroit »