Bagarre avec Rabiot : Greenwood a choisi son camp, c'est le choc dans le vestiaire de l'OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est le feu à Marseille depuis vendredi soir et l'annonce de la bagarre dans le vestiaire de l'OM. Adrien Rabiot et Jonathan Rowe en seraient venus aux mains, sous les yeux hallucinés de leurs coéquipiers, à commencer par Mason Greenwood. L'ailier anglais aurait d'ailleurs pris parti pour son compatriote selon la presse d'outre Manche.

Vendredi soir après la défaite de l'OM à Rennes pour la première journée de Ligue 1, un énorme clash a éclaté dans le vestiaire marseillais entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe. Les deux hommes en seraient venus aux mains au point que le club phocéen prenne une décision radicale, à savoir placer les deux joueurs sur la liste des transferts. « L’Olympique de Marseille informe qu’Adrien Rabiot et Jonathan Rowe ont été placés sur la liste des transferts par le club », révélait l'OM par le biais d'un communiqué.

Greenwood prend position en faveur de Rowe Une situation qui a évidemment eu des répercussions dans le vestiaire comme l'explique la presse anglaise. En effet, selon les informations du quotidien The Sun, Jonathan Rowe n'était absolument pas à l'origine de la bagarre avec Adrien Rabiot ce qui a semé la discorde dans le vestiaire. Ainsi, Mason Greenwood aurait décidé de soutenir son compatriote. Stupéfait pas la scène, l'ancien joueur de Manchester United a donc décidé de prendre position entre ses deux coéquipiers, ce laisse à penser que le vestiaire est déchiré par la situation.