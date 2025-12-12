Bagarre à l’OM, c’est confirmé dans le vestiaire !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Depuis son arrivée à l’OM à l’été 2024, Geronimo Rulli partage le poste de gardien de but avec Jeffrey de Lange, recruté juste avant lui. En conférence de presse, l’international argentin a évoqué leur relation. Une concurrence saine, même s’il sait que son coéquipier travaille dur pour lui prendre sa place.

Titulaire depuis son arrivée à l’OM en provenance de l’Ajax Amsterdam à l’été 2024, Geronimo Rulli sait qu’il doit batailler pour sa place. Car derrière, Jeffrey de Lange pousse pour avoir plus de temps de jeu, lui qui a été titularisé à trois reprises par Roberto De Zerbi cette saison.

« Je sais qu’il travaille beaucoup pour jouer » « C’est une bonne chose pour moi d’avoir un coéquipier comme Jeffrey dans l’équipe. Je le vois tous les jours à l’entraînement, et je sais qu’il travaille beaucoup pour jouer, tout comme moi. Cela me pousse à ne jamais me relâcher. En tant que gardien, tu sais que si tu fais une erreur, il y a quelqu’un de très compétent derrière toi qui peut prendre ta place. Mais ce n’est pas quelque chose qui me stresse, au contraire. Cela m’encourage à travailler encore plus dur. Jeffrey est un très bon gardien, et je suis heureux de partager le poste avec lui. C’est la compétition saine qui existe dans tous les grands clubs », a confié Geronimo Rulli ce vendredi en conférence de presse à propos de leur concurrence.