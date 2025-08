Aubameyang : Son rêve fou à l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il espère pouvoir rivaliser avec le PSG en Ligue 1, Pierre-Emerick Aubameyang nourrit également de grandes ambitions en Ligue des champions, comme il l’a confié ce vendredi en conférence de presse. Dans sa carrière, l’international gabonais n’a jamais dépassé les quarts de finale et il espère qu’il pourra le faire avec l’OM cette saison.

De retour à l'OM un an après son départ en Arabie Saoudite, Pierre-Emerick Aubameyang ne revient pas pour faire de la figuration. Lors de sa conférence de presse de présentation ce vendredi, l’attaquant âgé de 36 ans a été interrogé sur les objectifs que doit avoir Marseille cette saison et selon lui, le club ambitionner de rivaliser avec le PSG en Ligue 1.

« Il faut se donner les moyens de pouvoir rivaliser avec le PSG » « Je vais reprendre un petit peu les mots du coach. Quand on veut rivaliser avec les meilleurs, on vise le plus haut. Sur le plan national, évidemment, je sais que vous vous attendez à ça, on va parler de Paris. Je pense qu’il faut se donner les moyens de pouvoir rivaliser, et c’est ce que le club est en train de faire, du moins, c’est ce que j’estime », a déclaré Pierre-Emerick Aubameyang, avant d’évoquer la Ligue des champions.