Aubameyang - OM : Premier gros coup dur !

Très ambitieux cette saison, l’OM a toutefois démarré par une défaite contre le Stade Rennais vendredi soir (0-1). Entré en cours de jeu, Pierre-Emerick Aubameyang n’a pas caché sa déception à l’issue de la rencontre, regrettant le manque d’engagement de ses coéquipiers.

Très attendu cette saison, l'OM a déçu pour son premier match officiel de la saison. Les Marseillais se sont effectivement inclinés sur la pelouse du Stade Rennais (0-1), pourtant réduit à 10 assez tôt dans la rencontre. Un premier coup dur commenté par Pierre-Emerick Aubameyang, entré en cours de jeu.

La déception d'Aubameyang « C’est une défaite amère parce qu'on avait à cœur de bien démarrer la saison. Malheureusement, on n'a pas fait le match qu'on devait faire, tout simplement. Je pense qu'en première mi-temps - en tout cas c'est mon opinion - j'ai senti qu'il y avait un petit peu d'appréhension », regrette-t-il en zone mixte avant de poursuivre.