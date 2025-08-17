Aubameyang : La révélation qui ne va pas plaire aux supporters de l'OM !

Amadou Diawara

Ce vendredi soir, l'OM a perdu contre le Stade Rennais. Opposés aux Bretons lors de la première journée de Ligue 1, les Marseillais se sont inclinés par le plus petit des scores (1-0). D'après Pierre-Emerick Aubameyang, ses coéquipiers et lui ont fait preuve de suffisance.

En ouverture de la première journée de Ligue 1, l'OM de Pablo Longoria s'est déplacé à Rennes. En effet, la bande à Mason Greenwood a affronté le Stade Rennais au Roazhon Park ce vendredi soir. Toutefois, l'OM a perdu (1-0) face au club emmené par Habib Beye.

Rennes-OM : Aubameyang passe aux aveux Présent en zone mixte après la défaite de l'OM, Pierre-Emerick Aubameyang y est allé de son analyse. D'après le numéro 97 de Roberto De Zerbi, ses partenaires et lui ont pris le match face au Stade Rennais à la légère.