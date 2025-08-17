Aubameyang : La révélation qui ne va pas plaire aux supporters de l'OM !

Ce vendredi soir, l'OM a perdu contre le Stade Rennais. Opposés aux Bretons lors de la première journée de Ligue 1, les Marseillais se sont inclinés par le plus petit des scores (1-0). D'après Pierre-Emerick Aubameyang, ses coéquipiers et lui ont fait preuve de suffisance.
En ouverture de la première journée de Ligue 1, l'OM de Pablo Longoria s'est déplacé à Rennes. En effet, la bande à Mason Greenwood a affronté le Stade Rennais au Roazhon Park ce vendredi soir. Toutefois, l'OM a perdu (1-0) face au club emmené par Habib Beye.
Rennes-OM : Aubameyang passe aux aveux
Présent en zone mixte après la défaite de l'OM, Pierre-Emerick Aubameyang y est allé de son analyse. D'après le numéro 97 de Roberto De Zerbi, ses partenaires et lui ont pris le match face au Stade Rennais à la légère.
«On s’est senti trop à l’aise»
« Défaite amère parce qu’on avait à cœur de bien démarrer la saison, malheureusement, on n’a pas fait le match qu’on devait faire. Je pense qu’en première mi-temps, du moins c’est mon opinion, j’ai senti qu’il y avait un petit peu d’appréhension. En deuxième période, je pense qu’on s’est senti trop à l’aise. En pensant qu’on était un de plus, on pensait qu’on allait sûrement faire la différence et on n’a pas insisté pour attaquer cette défense, qui a bien défendu pour le coup. On ne s’attendait pas à ça, on est déçu. Ce n’est que le premier match, mais là, il faut se remettre au boulot tout de suite. On est très attendu et quand on est très attendu, il faut faire le boulot tout simplement », a avoué Pierre-Emerick Aubameyang, attaquant de l'OM, dans des propos rapportés par Foot Mercato. Une annonce qui ne devrait pas plaire aux supporters marseillais. Reste à savoir si les joueurs de l'OM se rattraperont contre le Paris FC samedi prochain.