«Au niveau de Messi, de Ronaldo…» : Il raconte la folie à l’OM !

S’il n’a jamais joué avec l’équipe première, Simon Ngapandouetnbu connaît bien l’environnement marseillais, débarquant à l’OM dès 2014 en U12. Parti à Montpellier cet été, le portier de 22 ans est revenu sur cette atmosphère unique et intense dans la cité phocéenne qui l’a choqué durant son passage.

Formé à l’OM, Simon Ngapandouetnbu n’a pas eu l’occasion de disputer une rencontre officielle avec son club. Prêté à Nîmes la saison dernière, le portier âgé de 22 ans a pris le chemin de Montpellier. Un changement de taille comme l’a expliqué le principal intéressé dans un entretien accordé à Onze-Mondial.

« Quand tu es fort, on te met au niveau de Messi, de Ronaldo… Mais quand tu es nul, on te met sous terre » « Une saison à Marseille correspond à 10 ans dans un autre club. Marseille, c'est beau comme c'est fou. À Marseille, tu trouves de tout. Il n’y a pas de juste milieu. Quand tu es fort, on te met au niveau de Messi, de Ronaldo… Mais quand tu es nul, on te met sous terre. À Marseille, les supporters sont fous, il y a trop d’engouement, c’est un truc de malade. C’est choquant », confie Simon Ngapandouetnbu.