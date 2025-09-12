«Au niveau de Messi, de Ronaldo…» : Il raconte la folie à l’OM !

S’il n’a jamais joué avec l’équipe première, Simon Ngapandouetnbu connaît bien l’environnement marseillais, débarquant à l’OM dès 2014 en U12. Parti à Montpellier cet été, le portier de 22 ans est revenu sur cette atmosphère unique et intense dans la cité phocéenne qui l’a choqué durant son passage.
Formé à l’OM, Simon Ngapandouetnbu n’a pas eu l’occasion de disputer une rencontre officielle avec son club. Prêté à Nîmes la saison dernière, le portier âgé de 22 ans a pris le chemin de Montpellier. Un changement de taille comme l’a expliqué le principal intéressé dans un entretien accordé à Onze-Mondial.
« Quand tu es fort, on te met au niveau de Messi, de Ronaldo… Mais quand tu es nul, on te met sous terre »
« Une saison à Marseille correspond à 10 ans dans un autre club. Marseille, c'est beau comme c'est fou. À Marseille, tu trouves de tout. Il n’y a pas de juste milieu. Quand tu es fort, on te met au niveau de Messi, de Ronaldo… Mais quand tu es nul, on te met sous terre. À Marseille, les supporters sont fous, il y a trop d’engouement, c’est un truc de malade. C’est choquant », confie Simon Ngapandouetnbu.
« J'ai vécu des trucs choquants là-bas »
« Quand tu passes de Marseille à Nîmes, tu retrouves directement la réalité. Ce que j’ai vécu à Nîmes, c’est le football, dans 70% des clubs, ça se passe comme ça. Les clubs comme Marseille, avec les supporters, les infrastructures, l’engouement, tout ça, ça n’existe quasiment pas, poursuit le gardien formé à l’OM. À Nîmes, tu sentais que le club était presque abandonné. Il y avait des personnes qui essayaient de faire vivre le club, mais c’était vraiment compliqué. J'ai vécu des trucs choquants là-bas. »