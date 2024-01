Arabie Saoudite - McCourt : La vente de l’OM est confirmée

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Comme cela a été confirmé, une délégation saoudienne aurait posé leurs valises à Marseille. Mais pour Thibaud Vézirian, cela n'est pas lié à la vente de l'OM. De quoi remettre en cause cette opération ? Non, selon le journaliste. Selon lui, il ne manque plus que l'officialisation avant d'acter le changement d'ère à Marseille.

En apercevant le scénario du match entre l'OM et l'AS Monaco (2-2 alors que le club marseillais jouait à neuf contre onze dans les dernières minutes), certains supporters marseillais ont dû réclamer des changements significatifs au sein de l'équipe Et selon Thibaud Vézirian, le feu d'artifice pourrait vite arriver et plonger l'OM dans une nouvelle ère.

OM : C’est une grande première pour ce transfert ! https://t.co/j18G3n14Sm pic.twitter.com/spPvESM8sa — le10sport (@le10sport) January 29, 2024

Des émissaires saoudiens à Marseille

Les rumeurs se sont intensifiées, notamment depuis que Thibaud Vézirian a confirmé une information selon laquelle une délégation saoudienne serait arrivée à Marseille. Lors de son live Twitch, il a précisé que ce voyage n'était pas lié à la vente de l'OM puisque tout serait déjà calé.

« J’ai suffisamment de certitudes pour vous dire que ça va arriver »