Après l’OL, de nouveaux incidents éclatent à l’OM

Jean de Teyssière

Décidément, l'OM est abonné aux problèmes concernant ses supporters cette saison. Après les graves incidents face à l'OL, certains cars de supporters de l'OM ont été pris pour cible alors qu'ils rentraient du match face à Clermont. Sur l'autoroute A72, des individus leur ont lancé des projectiles lourds depuis un pont, avant que les supporters de l'OM sortent du bus pour se confronter à leurs agresseurs.

C'est une affaire qui ne va pas arranger les problèmes entre les préfectures et les supporters. Après le match face à Clermont, les supporters de l'OM ont été attaqués, puis ont attaqué un automobiliste. Une agression qui n'aura pas eu de conséquences désastreuses.

Les cars de supporters marseillais attaqués sur l'autoroute

La fête était belle, elle aurait pu virer au cauchemar. Après la belle victoire de l'OM face à Clermont (5-1), les supporters marseillais sont revenus en car. Vers 1h30 du matin, leur car a été attaqué par des individus qui leur ont lancé des moellons, des mortiers et d'autres projectiles depuis un pont. La préfecture de la Loire « déplore et condamne avec la plus grande fermeté les violences et dégradations (...) inacceptables qui auraient pu avoir des conséquences dramatiques. » Arrivés sur les lieux de l'incident, les policiers ont constaté des projectiles sur la route, ainsi que de débris de vitres. Rattrapés un peu plus loin, les policiers ont pris les identités de tous les membres des cars, sans procéder, pour le moment, à des interpellations. Un conducteur de bus a été blessé légèrement.

Mercato : L’OM a enfin trouvé son grand attaquant https://t.co/hxyU0hYwa4 pic.twitter.com/eFw2RbxioB — le10sport (@le10sport) March 3, 2024

Les supporters de l'OM blessent un automobiliste