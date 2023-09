Après le drame, l'OM passe à l'action

Jean de Teyssière

Après le PSG - qui a décidé de faire un don d'1€ par billets vendus vendredi soir face à l'OGC Nice, mais aussi d'ouvrir une cagnotte pour les victimes du tremblement de terre au Maroc - l'OM emboîte le pas des Parisiens en faisant eux-aussi un joli geste pour soutenir financièrement les victimes marocaines, mais aussi celles des inondations meurtrières en Libye. En effet, une vente aux enchères de maillots collectors sera organisée.

Le monde du foot se mobilise pour les victimes des terribles catastrophes naturelles qui ont eu lieu au Maghreb ces derniers jours. La semaine dernière, un puissant séisme de magnitude 7 a secoué le Maroc, causant la mort de plus de 3000 personnes et en blessant plus de 5000. Cette semaine, la Libye a été frappée par des inondations meurtrières, causant la mort de 3800 personnes et obligeant plus de 30000 personnes à quitter leur habitat. Et l'OM va faire un geste pour aider les populations victimes ces catastrophes.

Les drapeaux du Maroc et de la Libye sur le maillot de l'OM

Ce dimanche, l'OM se déplacera au Stadium de Toulouse pour y affronter le TéFéCé lors de la cinquième journée de Ligue 1. Après la minute de silence, qui a lieu sur tous les terrains français en Ligue 1 et en Ligue 2, l'OM portera un maillot collector, avec les drapeaux des deux pays présents sur la tunique ciel et blanc.

Une vente aux enchères pour aider les victimes

A l'issue du match, ces maillots seront ensuite mis aux enchères par l'OM, et l'intégralité de l'argent récolté servira à aider les victimes libyennes et marocaines de ces terribles catastrophes naturelles.