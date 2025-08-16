«Alarmant», c'est déjà la panique à l’OM !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce vendredi soir, l’OM n’a pas entamé sa saison de la meilleure des manières en s’inclinant sur la pelouse du Stade Rennais (1-0). Pourtant en supériorité numérique durant une grande partie de la rencontre, les hommes de Roberto De Zerbi n’ont pas proposé une grande prestation, et se sont fait surprendre. Une situation (déjà) alarmante selon Pascal Dupraz.

L’OM a été cueilli à froid. Après un mercato estival ambitieux, le club phocéen espérait clairement réaliser un bon début de saison. Pour cela, il fallait marquer les esprits d’entrée de jeu en allant battre le Stade Rennais sur sa pelouse. Ce vendredi soir, l’OM a rapidement dominé le club breton, réduit à dix en première période. Cependant, la formation de Roberto De Zerbi n’a pas réussi à faire la différence, et a concédé un but signé Ludovic Blas en fin de rencontre.

De Zerbi en colère Une première défaite amère pour l’OM, et qui n’a pas du tout plu à l’entraîneur italien. « Pour être à Marseille, tout le monde n’a pas encore compris qu’il y a une qualité qui est la plus importante de toute, c’est d’avoir un équilibre où il faut toujours rester au même niveau de motivation, de sacrifice, de travail. Si on pense qu’on est trop fort dans les bons moments ou qu’on est trop faible dans les mauvais moments, on n’a pas sa place à l’OM. C’est cet équilibre qui est nécessaire, c’est ça qui m’énerve. On aurait pu l’emporter. Si on veut être une grande équipe, on doit faire plus, sinon on continuera à faire les choses à moitié », a confié De Zerbi en conférence de presse d’après-match.