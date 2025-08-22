Affaire Rabiot : Le message inattendu de l’OL !

Adrien Rabiot (30 ans) s’est battu avec Jonathan Rowe et a indirectement mis un terme à son aventure marseillaise, sous décision du comité directeur de l’OM. L’attaquant latéral anglais, qui avait franchi la Manche pour s’installer à Marseille, a été une source d’inspiration pour une recrue de l’autre Olympique de la Ligue 1 : l’OL.
Une discussion sur un manque d’implication qui a pris des proportions inattendues. Adrien Rabiot reprochait à Jonathan Rowe, à l’instar de Geronimo Rulli avant lui, de ne pas être assez travailleur sur le plan collectif après la défaite à Rennes vendredi dernier. S’en sont suivis des coups et des injures entre les deux joueurs lourdement sanctionnés par la direction de l’OM : exclusion définitive du groupe et apparition de leurs noms sur la liste des transferts du club.
Tyler Morton a signé à l’OL… grâce à Jonatthan Rowe ?
Jonathan Rowe n’aura donc passé qu’une seule année dans la cité phocéenne, mais a tout de même inspiré, de par son choix de quitter le football anglais et Norwich pour la Ligue 1 et l’OM, Tyler Morton. « C’est un grand championnat, attirant, avec des joueurs de grande qualité et je connais des joueurs ici comme Gomez Rodrigues ou Jonathan Rowe, brillants. C’est un tremplin de jouer sur une telle scène. La passion qu’il y a dans ce championnat m’attirait et je suis passionné de foot. Ça a été assez facile pour moi de venir ici. Dès que le club s’est intéressé à moi, tous mes proches savaient que j’allais signer ».
«Avant d’arriver, j’ai regardé de longues vidéos et j’ai vu que ça matchait avec mon style»
La recrue estivale anglaise arrivée de Liverpool cet été a déjà fait sa première apparition contre le RC Lens samedi dernier (1-0). En conférence de presse et dans des propos rapportés par Foot Mercato, le jeune milieu de terrain de 22 ans a vidé son sac sur son transfert à 15M€ bonus compris. « Avant d’arriver, j’ai regardé de longues vidéos et j’ai vu que ça matchait avec mon style. Paulo Fonseca a été fantastique, on a parlé une ou deux fois et ça a rendu ma décision plus claire. J’en ai parlé à mon agent. Ce jeu à deux milieux qui décrochent, ça ressemble à Liverpool. Mon intégration s’est bien passée, tout le monde est très sympa ici. Je connaissais beaucoup de choses sur l’OL, un peu moins sur la ville. Le club est vraiment impressionnant, je les ai beaucoup suivis, notamment l’année dernière. J’étais très excité de venir ici ».