Affaire Rabiot : Le message inattendu de l’OL !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Adrien Rabiot (30 ans) s’est battu avec Jonathan Rowe et a indirectement mis un terme à son aventure marseillaise, sous décision du comité directeur de l’OM. L’attaquant latéral anglais, qui avait franchi la Manche pour s’installer à Marseille, a été une source d’inspiration pour une recrue de l’autre Olympique de la Ligue 1 : l’OL.

Une discussion sur un manque d’implication qui a pris des proportions inattendues. Adrien Rabiot reprochait à Jonathan Rowe, à l’instar de Geronimo Rulli avant lui, de ne pas être assez travailleur sur le plan collectif après la défaite à Rennes vendredi dernier. S’en sont suivis des coups et des injures entre les deux joueurs lourdement sanctionnés par la direction de l’OM : exclusion définitive du groupe et apparition de leurs noms sur la liste des transferts du club.

Tyler Morton a signé à l’OL… grâce à Jonatthan Rowe ? Jonathan Rowe n’aura donc passé qu’une seule année dans la cité phocéenne, mais a tout de même inspiré, de par son choix de quitter le football anglais et Norwich pour la Ligue 1 et l’OM, Tyler Morton. « C’est un grand championnat, attirant, avec des joueurs de grande qualité et je connais des joueurs ici comme Gomez Rodrigues ou Jonathan Rowe, brillants. C’est un tremplin de jouer sur une telle scène. La passion qu’il y a dans ce championnat m’attirait et je suis passionné de foot. Ça a été assez facile pour moi de venir ici. Dès que le club s’est intéressé à moi, tous mes proches savaient que j’allais signer ».