Adrien Rabiot : L’annonce de rêve après l’OM !

Axel Cornic

Après seulement une saison, Adrien Rabiot a quitté l’Olympique de Marseille pour repartir en Serie A, avec une signature à l’AC Milan. Et ça se passe plutôt bien pour le milieu de terrain, auteur d’un excellent début de saison qui lui permet de conforter sa place au sein de l’équipe de France.

Très en vue lors de sa fin d’aventure avec la Juventus, Adrien Rabiot a surfé sur sa lancée à l’OM, où il a été l’un des meilleurs joueurs la saison dernière. Mais ça n’a pas pu continuer, puisque les deux parties se sont lâchées en toute fin de mercato, après une bagarre survenue dans le vestiaire.

Passage express à l’OM Une réconciliation a semblé possible, mais finalement l’international français a bel et bien quitté l’OM. Ancien de la Juventus, il a retrouvé la Serie A et surtout son ancien coach Massimiliano Allegri, qui selon les médias italiens aurait tout particulièrement fait pression auprès de ses dirigeants, pour l’avoir sous ses ordres.