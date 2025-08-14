Adrien Rabiot de retour au PSG, le secret enfin révélé de la provocation organisée à l'OM !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le 16 mars dernier, l'OM se déplaçait au Parc des Princes pour y affronter le PSG. Une rencontre électrique puisqu'elle marquait le grand retour d'Adrien Rabiot à Paris depuis qu'il a rejoint l'ennemi. Pour l'occasion, Roberto De Zerbi avait décidé de donner le brassard de capitaine à l'ancien Parisien. Alors que certains y ont vu là une provocation, l'entraîneur avait son plan avec Rabiot. Explications.

L'été dernier, Adrien Rabiot décidait de rejoindre l'OM. Une trahison aux yeux des fans du PSG, qui ont décidé de lui faire payer au moment de revenir au Parc des Princes. Le rendez-vous était alors pris pour le 16 mars dernier. Le Classique s'annonçait tendu et ça n'a pas manqué. En effet, les tribunes, de nombreuses banderoles insultantes entre Rabiot et sa famille avaient été déployées et à chacune de ses touches de balle, le capitaine olympien du soir était sifflé comme jamais.

« Ça s’est fait à la mise au vert à l’hôtel à Paris, la veille au soir » D'habitude porté par Leonardo Balerdi, le brassard de capitaine était donc cette fois propriété d'Adrien Rabiot face au PSG. Une provocation de la part de Roberto De Zerbi ? Pas vraiment. En effet, à l'occasion du documentaire Sans jamais rien lâcher, l'entraîneur de l'OM a expliqué son choix de nommer Rabiot capitaine face à son ancien club, confiant alors : « Pour le brassard de capitaine à Adrien, ça s’est fait à la mise au vert à l’hôtel à Paris, la veille au soir. J’ai d’abord appelé Balerdi et Leo, en tant que personne formidable qu’il est, m’a tout de suite répondu : « pas de problème Mister » ».