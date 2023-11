«Une ambiance de peur», il se lâche sur le scandale raciste à l’OL

Alexis Brunet

Les supporters de l'OL ont fait parler d'eux dernièrement, en mal, à cause de gestes xénophobes réalisés dans les tribunes du Vélodrome, dimanche soir. Ce sont des agissements qui se produisent souvent en tribune à Lyon, de la part de certains ultras. Mike un supporter lyonnais a d'ailleurs livré un témoignage choc sur ces attitudes, qui instaurent une ambiance de peur selon lui.

L'Olympico de dimanche soir a offert une bien mauvaise vitrine à la Ligue 1. En marge du match entre l'OM et l'OL, des supporters marseillais ont caillassé le car lyonnais, ce qui a conduit à un report du match. Lors de cet incident, Fabio Grosso, le coach des Gones a été blessé. Il a bien failli perdre son œil, et il a dû subir douze points de suture.

Si la soirée a été écourtée par la faute de certains supporters de l'OM, ceux de l'OL ne sont pas en reste. En effet, certains de ces derniers ont été filmés en train de faire des gestes xénophobes. Des attitudes qui malheureusement sont fréquentes chez certains ultras lyonnais.

«Une ambiance de peur»