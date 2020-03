Foot - OL

PSG/OL - Polémique : Le coup de gueule de Jean-Michel Aulas avant d’affronter le PSG

Publié le 2 mars 2020 à 13h15 par T.M.

Ce mercredi, l’OL accueille le PSG en demi-finale de Coupe de France. Une rencontre pour laquelle Jean-Michel Aulas a pointé une certaine injustice.

Avant de se retrouver en finale de la Coupe de la Ligue, l’OL et le PSG vont d’abord se disputer une place en finale de Coupe de France. Ce mercredi, les deux clubs ont rendez-vous au Groupama Stadium pour cette demi-finale. Après une victoire ce dimanche dans le derby face à l’ASSE (2-0), les joueurs de Rudi Garcia arriveront donc en confiance. Toutefois, suite à cette rencontre, Jean-Michel Aulas a tenu à pousser un coup de gueule en prévision du choc face au PSG.

« C’est la tradition avec Lyon »