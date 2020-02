Foot - OL

OL : Rudi Garcia se méfie de Cristiano Ronaldo !

Publié le 24 février 2020 à 23h10 par La rédaction

L’OL se prépare à affronter la Juventus ce mercredi en huitième de finale de Ligue des champions. Et Rudi Garcia se méfie forcément de Cristiano Ronaldo.