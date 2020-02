Foot - OL

OL - Malaise : Pierre Ménès en remet une couche sur Rudi Garcia !

Publié le 19 février 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

Alors que l’OL connait une période très difficile, Pierre Ménès a de nouveau pointé du doigt le travail effectué par Rudi Garcia.

« Vu le classement et l’actuelle 11e place des Lyonnais, je pense qu’on peut dire que l’arrivée de Rudi Garcia est un échec », lâchait dernièrement Pierre Ménès sur son blog, alors que l’OL reste sur un match nul décevant à domicile face au RC Strasbourg (1-1). Le consultant de Canal + critique donc le bilan de Rudi Garcia depuis son arrivée sur le banc du club rhodanien, et il en a rajouté une couche mardi via un poste sur son compte Twitter .

« Il est clairement dans l’échec »