OL - Polémique : Jean-Michel Aulas affiche une certitude pour l’OM !

Publié le 18 février 2020 à 3h15 par A.M.

Après le match nul de l'OL contre Strasbourg (1-1), Jean-Michel Aulas dédramatise la situation des Gones bien qu'il constate que la deuxième place de l'OM soit d'ores et déjà inaccessible.

En s'imposant au Stade Pierre-Mauroy face au LOSC (2-1), l'Olympique de Marseille a pris une énorme option sur la deuxième place de Ligue 1 directement qualificative pour la Ligue des Champions. L'OM possède effectivement 11 points d'avance sur le Stade Rennais, troisième, et 12 sur le Lille, quatrième. Et même Jean-Michel Aulas s'avoue vaincu pour la deuxième place face au club phocéen.

«L’OM sera sûrement 2ème et qualifié en Champions League»

« Certes match nul contre le 6ème du championnat (Strasbourg, N.D.L.R.) qui est sur une spirale positive. L’OL 12ème match d’affilé tous les 4 jours et en fait on reprend 1 point à Rennes et LOSC (en perd 2 sur Monaco et Marseille, N.D.L.R.). L’OM, que l’on vient d’éliminer en coupe de France, sera sûrement 2ème et qualifié en Champions League », écrit-il sur son compte Twitter .