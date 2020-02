Foot - OL

OL - Malaise : Pierre Ménès démonte le bilan de Rudi Garcia !

Publié le 18 février 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

L’OL pointant actuellement à la 11e place du championnat, Pierre Ménès n’a pas manqué de critiquer le travail proposé par Rudi Garcia depuis son arrivée au club.

Tenu en échec à domicile par le RC Strasbourg (1-1) dimanche, l’OL n’est pas au mieux cette saison. Même si les hommes de Rudi Garcia sont toujours en course dans l’ensemble des compétitions (Ligue des Champions, Coupe de France et Coupe de la Ligue), ils peinent à trouver un rythme convenable en championnat. Et sur son blog, Pierre Ménès a critiqué l’entraîneur de l’OL au moment de faire un premier bilan de sa saison.

« L’arrivée de Garcia est un échec »