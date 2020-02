Foot - OL

OL : Garcia affiche sa déception après le nul contre Strasbourg

Publié le 16 février 2020 à 18h55 par La rédaction mis à jour le 16 février 2020 à 18h58

Après le match nul (1-1) face au Racing Club de Strasbourg, l’Olympique Lyonnais s’éloigne de plus en plus du podium. Une rencontre sur laquelle est revenu Rudi Garcia en conférence de presse.