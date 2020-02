Foot - OL

OL : Marcelo envoie un message à Cristiano Ronaldo !

Publié le 23 février 2020 à 15h38 par La rédaction

Quelques jours avant d’affronter la Juventus en huitième de finale aller de la Ligue des Champions, Marcelo affiche son impatience à l’idée d’affronter Cristiano Ronaldo.