OL : Lopes se prononce sur la menace Cristiano Ronaldo !

Publié le 24 février 2020 à 15h42 par G.d.S.S. mis à jour le 24 février 2020 à 15h43

Partenaire de Cristiano Ronaldo en sélection du Portugal, Anthony Lopes évoque son duel à venir avec l’attaquant de la Juventus en Ligue des Champios avec l’OL.