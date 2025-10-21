Paulo Fonseca : Nouvelle catastrophe annoncée à l’OL ?

Pierrick Levallet

Cette saison, l’OL dispose déjà d’un effectif limité. Le club rhodanien a donc recruté Hans Hateboer ces derniers jours pour apporter un peu de profondeur à son équipe. Mais la CAN ne devrait pas arranger les choses cet hiver. Paulo Fonseca devrait en effet perdre deux joueurs importants de son onze de départ.

Le mercato a fait des dégâts à l’OL cet été. Le club rhodanien a été contraint de se séparer de certains de ses meilleurs éléments afin de stabiliser sa situation financière. Résultat : la formation lyonnaise se retrouve avec un effectif très limité cette saison. Et les faiblesses de l’équipe de Paulo Fonseca commencent à se faire sentir.

L'OL a un effectif très limité cette saison Ce samedi, l’OL a enregistré une deuxième défaite consécutive en s’inclinant sur la pelouse de l’OGC Nice (3-2). L’entraîneur portugais avait décidé de faire tourner, notamment en défense. Mais les remplaçants ne se sont pas vraiment montrés au niveau. L’hiver devrait d’ailleurs être rude pour l’OL si rien ne change d’ici-là.