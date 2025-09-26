OL : Le grand changement qui régale Paulo Fonseca !

Pierrick Levallet

Malgré son mercato particulier et sa situation économique délicate, l’OL affiche une forme impressionnante depuis le début de saison. Le club rhodanien s’est imposé contre Utrecht ce jeudi en Europa League. Paulo Fonseca avoue d’ailleurs être satisfait par le changement de mentalité de son équipe comparé à la l’exercice passé.

L’effectif de l’OL a radicalement changé comparé à la saison dernière. Le club rhodanien a été contraint de vendre certains de ses meilleurs éléments comme Georges Mikautadze ou encore Lucas Perri afin de renflouer ses caisses. Mais malgré ces nombreux départs, la formation lyonnaise affiche une forme étincelante depuis le début de l’exercice 2025-2026.

Une seule défaite pour l'OL jusqu'à présent L’OL s’est en effet imposé contre Utrecht ce jeudi en Europa League (0-1). Les hommes de Paulo Fonseca ne se sont inclinés qu’une seule fois depuis le début de saison, contre le Stade Rennais (3-1). Le coach portugais avoue d’ailleurs être satisfait par le changement de mentalité de ses joueurs depuis cet été.