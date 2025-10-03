OL : «Des moments difficiles», il balance sur son calvaire !

Pierrick Levallet

En toute fin de mercato, Martin Satriano a débarqué à l’OL. L’attaquant uruguayen a d’ailleurs ouvert son compteur ce jeudi lors de la victoire contre le RB Salzbourg en Europa League (2-0). Le joueur de 24 ans est même apparu particulièrement soulagé après son but. Il faut dire que la saison passée, l’ancien de l’Inter a traversé un véritable calvaire.

Après les départs d’Alexandre Lacazette et Georges Mikautadze, l’OL s’est activé sur le mercato pour se trouver un nouvel attaquant. Et ce n’est que dans les dernières heures du marché des transferts que le club rhodanien a trouvé son bonheur en signant Martin Satriano. L’international uruguayen a débarqué en prêt avec option d’achat en provenance du RC Lens.

Martin Satriano revient en force avec l'OL après sa grave blessure ! Le joueur de 24 ans a d’ailleurs ouvert son compteur ce jeudi lors de la victoire contre le RB Salzbourg en Europa League (2-0). Martin Satriano a ainsi mis fin à une disette de 522 jours sans marquer. Il faut dire que le nouvel attaquant de l’OL a été victime d’une terrible blessure. En septembre 2024, l’Uruguayen s’est rompu le ligament croisé antérieur du genou gauche et n’a fait son retour que le 4 mai dernier.