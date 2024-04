Mbappé remplacé par un joueur de l'OL ?

Arnaud De Kanel

En fin de contrat au mois de juin, Kylian Mbappé quittera le PSG. L'attaquant français est attendu du côté du Real Madrid mais avant toute chose, il disputera l'Euro et espère toujours participer aux JO. Or, les Merengue ne devraient pas lui accorder cette faveur et il pourrait alors être remplacé par un jouer de l'OL.

La fin de saison approche et l'été promet d'être chargé, notamment pour Kylian Mbappé. Sept ans après son arrivée, l'attaquant tricolore va enfin quitter le PSG afin très certainement de s'engager avec le Real Madrid. Mais avant de lancer son aventure à Madrid, Mbappé espère doubler Euro et JO de Paris 2024. Cependant, l'affaire est bien mal embarquée et Thierry Henry songerait à un joueur de l'OL pour le remplacer.

La grosse inquiétude d’Aulas pour la star de l’OL https://t.co/xVomIPidDo pic.twitter.com/PCWIsbIQv1 — le10sport (@le10sport) April 15, 2024

Le Real ne laissera pas filer ses Français

D'après les informations de L'Equipe , le Real Madrid aurait informé la FFF de sa décision de ne laisser à disposition aucun de ses joueurs français pour les JO de Paris 2024. Kylian Mbappé, qui devrait rejoindre le club madrilène cet été, est forcément concerné et il se pliera à la décision de son employeur. Thierry Henry commence donc à explorer d'autres pistes dont celle menant à Alexandre Lacazette.

Lacazette aux JO ?