Le vestiaire de l’OL balance sur Grosso !

Pierrick Levallet

Arrivé libre après la fin de son contrat à Arsenal l'été dernier, Ainsley Maitland-Niles a connu un début d'aventure délicat à l'OL. L'Anglais a eu du mal à s'imposer, et a même vécu un calvaire sous les ordres de Fabio Grosso entre septembre et novembre. Le milieu de terrain de 26 ans s'est d'ailleurs livré sur sa relation avec l'ancien technicien lyonnais.

Arrivé l’été dernier libre en provenance d’Arsenal, Ainsley Maitland-Niles a connu un début de saison plutôt compliqué à l’OL. Le milieu de terrain polyvalent de 26 ans a eu du mal à s’imposer chez les Gones . Laurent Blanc lui accordait malgré tout un peu de temps de jeu. Mais une fois le technicien français parti, la situation de l’Anglais a radicalement changée. Fabio Grosso ne lui faisait pas vraiment confiance et ne lui avait donc accordé que 84 minutes réparties en 7 matchs. L’Italien ne se sera pas éternisé à l’OL, puisqu’il a été démis de ses fonctions le 30 novembre dernier, un peu plus de deux mois après son arrivée.

«Il est parti avant qu'on ait eu une conversation»

Ainsley Maitland-Niles, qui a désormais la confiance de Pierre Sage, s’est livré sur sa relation avec Fabio Grosso. « Mon calvaire avec Grosso ? Ce n'était pas nouveau pour moi. Il ne me connaissait pas en tant que personne. Il ne m'a jamais demandé comment je me sentais, ni ce que je voulais. Je suis resté tranquille, j'ai travaillé. Il est parti avant qu'on ait eu une conversation » a lâché le milieu de terrain de l’OL dans un entretien accordé à L’Equipe .

«On écrit l'histoire»