L’OL va perdre deux joueurs : Nouvelle catastrophe annoncée ?

Pierrick Levallet

L’effectif de l’OL est en train de montrer ses limites. Le club rhodanien reste sur deux défaites consécutives. Les remplaçants n’évoluent notamment pas au même niveau que les habituels titulaires. La formation lyonnaise va d’ailleurs perdre deux joueurs importants cet hiver. Une catastrophe pourrait alors voir le jour pour Paulo Fonseca.

À l’OL, une nouvelle catastrophe est en train de se préparer. L’effectif du club rhodanien s’est considérablement affaibli cet été à cause du mercato. Le groupe de Paulo Fonseca est donc très limité cette saison. Et comme si cela ne suffisait pas, le coach portugais va perdre deux cadres de son onze cet hiver à cause de la CAN 2025 au Maroc.

Niakhaté et Mata vont quitter l'OL cet hiver « Naturellement, Moussa est un joueur important. Mais nous devons aussi prévoir l'avenir : en décembre et janvier nous n'aurons pas Moussa et Clinton (Mata), en raison de la CAN, nous devons préparer les autres joueurs. C'est vrai, beaucoup de monde a dit que Ruben (Kluivert) n'était pas bien mais il a très bien joué des matches plus difficiles » a d’ailleurs expliqué Paulo Fonseca en conférence de presse ce mercredi.