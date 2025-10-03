L’OL frappe un gros coup : Daniel Riolo hallucine !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

En tête de la Ligue 1 avec le Paris SG, l’Olympique Lyonnais enchaîne également en Coupe d’Europe avec une nouvelle victoire contre Salzbourg (2-0) ce jeudi. Alors que la formation rhodanienne a connu une intersaison agitée, le journaliste Daniel Riolo est stupéfait par ces résultats.

Après avoir vécu un été très mouvementé, marqué par la menace d'une relégation administrative en Ligue 2 et de nombreux départs, l’Olympique Lyonnais réalise un début de saison impressionnant. Co-leader de Ligue 1 avec 15 points en 6 journées, le club est invaincu en Ligue Europa avec une nouvelle victoire contre le Red Bull Salzbourg (2-0) ce jeudi. Daniel Riolo se dit « épaté » par les performances de l’OL.

« Je suis franchement épaté et satisfait de ce que je vois de l'OL » « Je suis franchement épaté et satisfait de ce que je vois de l'OL depuis des semaines. Est-ce qu'ils peuvent faire mieux? Peut-être. Ce (jeudi) soir, on a découvert une chose nouvelle, c'est que tu peux te passer de pas mal de joueurs, en mettre d'autres et ça marche », a commencé le journaliste de RMC dans l’After Foot.