L’OL frappe un gros coup : Daniel Riolo hallucine !

En tête de la Ligue 1 avec le Paris SG, l’Olympique Lyonnais enchaîne également en Coupe d’Europe avec une nouvelle victoire contre Salzbourg (2-0) ce jeudi. Alors que la formation rhodanienne a connu une intersaison agitée, le journaliste Daniel Riolo est stupéfait par ces résultats.
Après avoir vécu un été très mouvementé, marqué par la menace d'une relégation administrative en Ligue 2 et de nombreux départs, l’Olympique Lyonnais réalise un début de saison impressionnant. Co-leader de Ligue 1 avec 15 points en 6 journées, le club est invaincu en Ligue Europa avec une nouvelle victoire contre le Red Bull Salzbourg (2-0) ce jeudi. Daniel Riolo se dit « épaté » par les performances de l’OL.
« Je suis franchement épaté et satisfait de ce que je vois de l'OL »
« Je suis franchement épaté et satisfait de ce que je vois de l'OL depuis des semaines. Est-ce qu'ils peuvent faire mieux? Peut-être. Ce (jeudi) soir, on a découvert une chose nouvelle, c'est que tu peux te passer de pas mal de joueurs, en mettre d'autres et ça marche », a commencé le journaliste de RMC dans l’After Foot.
Daniel Riolo surpris par l’OL
« Ça, je pense que c'est déjà une nouveauté, on n'en était pas sûr parce qu'on se disait: 'ils ont 11, 12 joueurs, Fonseca aura du mal'. Un soir, on avait vu le milieu Tolisso - qui est devenu un peu homme à tout faire - avec Tessmann et Morton et ils avaient fait un super match. Mais on se disait: 's'il en manque un des deux?'. Et ce soir, il en manquait un des deux (Morton était remplaçant, avant de remplacer... Tessmann) », poursuit Riolo.