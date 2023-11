Grosso en sang, le vestiaire de l'OL fait une révélation

Arnaud De Kanel

La rencontre l'OM et l'OL n'avait pas pu se tenir en raison des graves incidents. Certains "supporters" marseillais avaient violemment caillassé le bus des Gones et Fabio Grosso avait été touché à la tête. En sang lors de son arrivée au Vélodrome, le coach italien avait dû se faire poser plusieurs points de suture. Maxence Caqueret explique que cela a permis de souder le groupe.

Bon dernier de Ligue 1, l'OL vit un début de saison chaotique, marqué notamment par les violents incidents en marge de la rencontre face à l'OM. Ce jour-là, Fabio Grosso avait reçu un projectile dans la tête et il était arrivée dans les sous-sols du Vélodrome en sang. Aussi graves qu'impressionnantes, les images ont fait le tour du monde. Pour Maxence Caqueret, cet événement a permis au groupe de se souder.

Incidents OM-OL : Une décision est prise, Grosso est «déçu» https://t.co/LhoZtJ2p8I pic.twitter.com/DnUk3b5sAT — le10sport (@le10sport) November 26, 2023

«Un moment assez dur»

« Le fait que le coach soit blessé, ça a été un moment assez dur. Dans le vestiaire, on a senti un peu de peur chez certains. Ce qui est complètement logique », a révélé Maxence Caqueret pour Téléfoot ce dimanche, avant de poursuivre.

«C’est vraiment le jour, cette année, où j’ai vu l’équipe la plus soudée»