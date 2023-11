Crise à l’OL, un cadre du vestiaire sort du silence

Benjamin Labrousse

Lanterne rouge de Ligue 1 avec seulement une petite victoire au compteur, l’OL nage en plein doute. Alors que les hommes de Fabio Grosso espèrent se relancer avec un bon résultat face au LOSC ce dimanche (20h45), Maxence Caqueret a affirmé que la victoire acquise sur la pelouse de Rennes n’est pas un déclic pour les Lyonnais.

L’OL peut-il remonter la pente ? Pendant de longues semaines, le club rhodanien n’a pas réussi à engranger la moindre victoire, et a réalisé l’un des pires débuts de saison de son histoire récente. Rapidement, Laurent Blanc avait été remplacé par Fabio Grosso sur le banc de l’OL, mais l’Italien ne semble pour le moment pas réussir à trouver les solutions.

Première victoire de la saison pour l’OL

Toutefois, l’OL a réussi à aller s’imposer sur la pelouse de Rennes (0-1) le 12 novembre dernier. Une rencontre qui pourrait permettre au club lyonnais de retrouver de l’élan, bien que les partenaires de Maxence Caqueret figurent toujours à la 18ème place du classement…

«Déclic ? Je ne pense pas»