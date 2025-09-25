Grosse erreur à l’OL, les confessions dans la presse !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé cet été à l’OL, Tyler Morton s’est rapidement imposé au sein de l’entrejeu du club lyonnais. Le joueur formé à Liverpool fait partie des sensations de ce début de saison de Ligue 1. Néanmoins, coupable d’une grosse erreur sur la pelouse du Stade Rennais, le milieu de 22 ans a évoqué cette bévue dans la presse ce mercredi.

Malgré un été compliqué, l’OL réalise un excellent début de saison. Toujours sous la contrainte d’un encadrement de la part de la DNCG, le club rhodanien a fait avec les moyens du bord sur ce mercato estival. Ayant perdu des joueurs importants comme Rayan Cherki ou encore Georges Mikautadze, Lyon pointe toutefois à la 3ème place en Ligue 1.

Morton, une expulsion qui a fait mal à l’OL L’une des révélations de ce début de saison côté lyonnais se nomme Tyler Morton. Arrivé en provenance de Liverpool, le milieu de terrain de 22 ans s’est rapidement distingué au sein de l’entrejeu. Ce dernier réalise un très bon début de saison, malgré une expulsion sur la pelouse de Rennes il y a dix jours, coûtant la victoire aux siens. Au sein d’un entretien accordé au Progrès ce mercredi, Tyler Morton est revenu sur ce début de saison et sur cette erreur.