Coup de tonnerre en Ligue 1, il est «choqué»

Alexis Brunet

Lundi dernier, Jean-Michel Aulas a quitté son poste de président de l'OL après 36 ans de règne. Même si cela devait forcément arriver au bout d'un moment, cette nouvelle a surpris le football français qui s'est empressé de rendre un hommage appuyé à l'un des plus grands présidents de la Ligue 1.

Par un communiqué, l'OL annonçait lundi dernier que Jean-Michel Aulas quittait son poste de président du club rhodanien. Une décision peu évidente, qui intervient seulement cinq mois après l'arrivée de John Textor au poste d'actionnaire.

Une pluie d'hommages

Presque unanimement, le football français a rendu un hommage appuyé à l'un des plus grands présidents de la Ligue 1. Cela a notamment été le cas de Karim Benzema, ancien de la maison lyonnaise. Mais aussi d'un des plus grands rivaux de l'OL, le PSG, qui s'est fendu d'un communiqué. « Cher Jean-Michel Aulas. L'adversité n'empêche pas le respect. Bravo pour ses 36 années intenses, qui nous ont tous aidé à grandir.»

Lovren a appris le départ d'Aulas dans la presse