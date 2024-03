Cette polémique qui fait halluciner l'OL

Arnaud De Kanel

L'OL a pris un sacré coup sur la tête dimanche soir. Corrigés par une intraitable équipe du RC Lens à domicile (0-3), les Gones descendent à la 11ème place. Le deuxième but lensois inscrit par Elye Wahi sur penalty fait tout de même polémique. Fautif sur l'action, Maxence Caqueret estime avoir touché le ballon avec sa poitrine et non avec sa main. Le milieu de terrain ne comprend pas la décision de l'arbitre.

Coup d'arrêt pour l'OL de Pierre Sage ! Après une folle série de six victoires consécutives, les Gones ont pris une claque face au RC Lens dimanche soir. La rencontre aurait pu prendre une tournure différente si les Lensois n'avaient pas hérité d'un penalty peu avant l'heure de jeu après une frappe de Nampalys Mendy déviée de la main. Car pour Maxence Caqueret, capitaine en l'absence d'Alexandre Lacazette et fautif sur l'action, cette décision est plus que discutable.

Caqueret ne comprend pas la décision de l'arbitre

« Honnêtement, je suis assez mitigé parce que je pense toucher de la poitrine dans un premier temps, qui touche ma main. L'arbitre n'est pas d'accord avec moi donc je pense que c'est une discussion qu'on peut avoir. Après c'est derrière nous maintenant. Le penalty a été sifflé, il a été marqué malheureusement. Mais je pense que la décision aurait pu être de notre côté aussi », a regretté le milieu de terrain de l'OL au micro de Prime Vidéo . Il espère relever la tête au plus vite.

«C'est une défaite qui fait mal»