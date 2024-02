L'OL fait une grande promesse à ce crack

Benjamin Labrousse

Après une saison 2022-2023 très prometteuse où il a notamment éveillé l’intérêt du PSG, Rayan Cherki connaît plus de difficultés à l’OL ces derniers mois. De moins en moins titulaire, le crack de 20 ans peut toutefois compter sur le soutien de son entraîneur Pierre Sage, qui lui a récemment témoigné toute sa confiance.

Depuis le 7 février dernier, Rayan Cherki n’a plus été titulaire avec l’OL. Pourtant, le club rhodanien a disputé quatre matchs entre temps, et les a tous remportés. Arrivé sur le banc du club lyonnais en novembre dernier, Pierre Sage ne semble pas considérer le jeune talent de 20 ans comme un titulaire en puissance au sein de son onze, mais fait régulièrement appel à Rayan Cherki en fin de match.

EXCLU - Mercato : Le PSG va tenter le tout pour le tout pour Cherki ! https://t.co/UcEki6Pmqr pic.twitter.com/R0kpLuXmiX — le10sport (@le10sport) January 28, 2023

« Il n’y a aucune raison que les choses n’évoluent pas pour lui »

Une situation un peu plus compliquée à gérer pour Rayan Cherki, fortement convoité par le PSG la saison dernière. Néanmoins, avant la rencontre de Coupe de France face à Strasbourg disputée ce mardi soir (victoire de l’OL aux penaltys), Pierre Sage a tenu à réitérer sa confiance envers le jeune lyonnais : « Déjà, ce n’est pas définitif. En tout cas, s’il fait des rentrées dynamiques comme il l’a fait contre Nice avec le bon choix, l’issue de l’action qu’il se crée, il n’y a aucune raison que les choses n’évoluent pas pour lui. C’est un joueur qu’on accompagne dans le processus de devenir le grand joueur qu’il doit être » , a ainsi lâché le coach de l’OL dans des propos relayés par Foot Mercato.

« On est patient avec lui et on ne lâchera pas parce que c’est un gamin du club »