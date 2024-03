OL - RC Lens : Streaming légal, heure de diffusion TV, équipes probables…

Jean de Teyssière

Ce dimanche, en clôture de la 24ème journée de Ligue 1 aura lieu le choc entre l'Olympique lyonnais et le RC Lens. Le match se déroulera au Groupama Stadium et opposera deux équipes à la dynamique différente, l'OL reste sur une série de six victoires consécutives toutes compétitions confondues, tandis que le RC Lens n'a plus gagné depuis quatre matchs.

A 20h45 ce dimanche, le coup d'envoi entre l'OL et le RC Lens sera donné. L'OL accueillera le club des Sang et Or au Groupama Stadium pour le dernier match de cette 24ème journée de Ligue 1. La rencontre sera à suivre sur la plateforme de streaming Prime Vidéo . La dernière confrontation entre les deux équipes a eu lieu le 2 décembre dernier et elle avait été à l'avantage des Lensois, qui étaient sortis vainqueurs 3-2.

L'OL, pour s'éloigner définitivement de la zone rouge

L'OL réalise un début d'année exceptionnel avec seulement deux défaites en Ligue 1. Sinon, tout va bien pour les hommes de Pierre Sage qui restent sur quatre victoires successives en Ligue 1. Très mal parti en Ligue 1, l'OL ayant été plusieurs journées coincé à la dernière place, le club rhodanien est désormais 10ème de Ligue 1 à 6 points de la zone rouge. Une cinquième victoire de suite pourrait éloigner quasiment pour de bon le spectre d'une relégation.



L'équipe probable de l'OL, en 4-1-4-1 : Lopes - Maitland-Niles, Obrien, Caleta-Car, Tagliafica - Matic - Nuamah, Caqueret, Mangala, Benrahma - Lacazette

Le RC Lens peut encore croire à la Ligue des Champions

Lors de la dernière rencontre en Ligue 1, le RC Lens a été battu par l'AS Monaco (2-3) à la dernière minute de jeu. Le club entraîné par Franck Haise connaît une baisse de régime cette saison, par rapport à leur formidable deuxième place l'année dernière. Mais le club artésien n'est qu'à cinq points de la Ligue des Champions et peut encore espérer y participer pour la deuxième année de suite. Il faudra débuter une série de victoires, pourquoi pas dès ce dimanche, face à l'OL.



La composition probable des Lensois, en 3-4-2-1 : Samba - Gradit, Danso, Medina - Aguilar, Mendy, El Aynaoui, Franckowski - Sotoca, Pereira da Costa - Wahi