RC Lens : En direct, il annonce le départ de l’entraîneur

De par ses performances au RC Lens, Franck Haise ne devrait pas s’éterniser dans le nord de la France et pourrait, selon Jérôme Rothen, traverser la Manche pour la suite de sa carrière. Cependant, contrairement à ce que laissent penser les rumeurs, ce ne sera pas pour remplacer Jürgen Klopp à Liverpool.

Coach de l’équipe première du RC Lens depuis 2020, Franck Haise s’est bâti une jolie réputation dans l’hexagone en défiant d’ailleurs le PSG jusqu’à la dernière journée de Ligue 1 la saison passée, échouant à un point du champion de France en titre.

Haise sur la liste de Liverpool ? Rothen éteint la rumeur

Cette saison, Franck Haise a dirigé le RC Lens en Ligue des champions, une première depuis 2002 dans la plus belle des compétitions européennes pour les Sangs-et-Or. Et maintenant ? Le technicien français est contractuellement engagé envers le club lensois jusqu’à l’été 2027. Mais d’après The Athletic, le nom de Franck Haise figurerait dans la data des décideurs des Reds bien qu’il ne figure pas tout en haut de la short-list des pistes privilégiées par Liverpool pour la succession de Jürgen Klopp.

Mercato - RC Lens : Il répond à la bombe sur son avenir ! https://t.co/8SBA3CFF2m pic.twitter.com/vToYeRrPIl — le10sport (@le10sport) March 1, 2024

«Aller sur un projet un peu plus ambitieux. C’est la réalité»