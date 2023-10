C’est la crise à l’OL, le vestiaire envoie un message

Thomas Bourseau

Fabio Grosso ne se trouve pas dans un climat serein à Lyon. Selon les dires de Jérôme Rothen, certains joueurs se seraient plaints de l’entraîneur de l’OL à cause de ses méthodes notamment. De quoi inciter l’Italien à chercher la source de la fuite cette semaine. Néanmoins, Henrique a assuré que Grosso avait le soutien du vestiaire.

Fabio Grosso ne semble pas avoir apprécié la fuite évoquée par Jérôme Rothen lundi soir sur le plateau de l’émission de RMC Rothen s’enflamme. En effet, l’entraîneur de l’OL a témoigné de plaintes transmises à l’ancien joueur du PSG de certains membres de son vestiaire sur la gestion humaine et le niveau du coach qui aurait été qualifié « de plus nul » que certains ont eu dans leur carrière.

Grosso veut débusquer la taupe et annule un entraînement cette semaine

D’après L’Equipe , Fabio Grosso aurait demandé le mardi après-midi au joueur ou à ceux qui auraient parlé avec Jérôme Rothen de se dénoncer avant de craquer et d’annuler la séance d’entraînement programmée. De quoi valider la thèse d’un groupe désuni à l’OL envers l’entraîneur italien.

«Grosso ? Il donne l’exemple et c’est ce qu’il faut suivre»