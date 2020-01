Foot - LOSC

LOSC : Galtier annonce la couleur avant le choc contre le PSG

Publié le 24 janvier 2020 à 15h40 par A.D.

Ce dimanche, le LOSC reçoit le PSG en championnat. Christophe Galtier, le coach lillois, a fait passer un message avant le choc contre la bande à Neymar.